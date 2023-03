Venerdì sera: vediamo doppio

Big Rom is on fire https://t.co/v0OZJXaZHx — Inter (@Inter) March 24, 2023

Riecco. Dopo un anno e mezzo, il gigante belga torna a segnare in nazionale. L’ultima volta cheaveva esultato con ilera il, nella semifinale di Nations League persa dai Diavoli Rossi contro la Francia. Oggi, dopo il fallimento, un gran ritorno con doppietta d’autore contro la Svezia di Ibrahimovic (in campo nei minuti finali), nella gara inaugurale del gruppo per le qualificazioni aBig Rom è stato mattatore contro gli svedesi, protagonista assoluto della gara. Alla Friends Arena di Solna ha sbloccato il match al 35’, con un bel colpo di testa sul cross di Dodi Lukebakio. In avvio di ripresa, poi, il tap-in del raddoppio e il tris finale da due passi per mettere il punto esclamativo alla partita. Una serata al top per, con chiaro segnale all’Inter in vista di un finale di stagione infuocato. Tra campionato e Champions League."Venerdì sera, ci vediamo doppio. Big Rom is on fire".