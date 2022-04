. E stavolta il successo sulè ampiamente meritato, perché non arriva dopo un discusso rigore, con appena un tiro in porta, come una settimana fa sul campo della Juventus. I gol sono stati due, di, ma, senon avesse negato più volte il terzo, specialmente nel finale quando devia sul palo la conclusione di D’Ambrosio, subentrato a De Vrij.che ha sostituito lo squalificato Lautaro e Dimarco che inizialmente ha rilevato Bastoni. A di là del rendimento dei singoli, titolari o riserve, l’aspetto più importante del successo nerazzurro è rappresentato dall’La squadra di Inzaghi, infatti, gioca un primo tempo all’altezza del suo girone d’andata, aggredendo il Verona prima e dopo essere passata in vantaggio.Adesso che il distacco dalla vetta è di appena un punto, a prescindere dal recupero con il Bologna,, ai quali si può muovere soltanto un appunto, quello cioè di avere concesso troppe occasioni da gol agli avversari nella ripresa. Il Verona, con il lutto al braccio per la scomparsa di Emiliano, il d.s. dello storico scudetto del 1985, sfiora infatti più volte la rete nel secondo tempo, anche se ciò non basta per mettere in dubbio la legittimità del successo dei nerazzurri.E’ Ivanil grande, perché il croato entra nelle azioni dei due gol che decidono la partita. E’ suo anche il primo tiro in porta, che Montipò devia in angolo allungandosi a fil di palo dopo 18’., non può però evitare la rete dell’1-0 per i nerazzurri. Tutto nasce da un passaggio sbagliato di Bessa a metà campo. Perisic è pronto a raccogliere il pallone e a volare verso l’area avversaria allungandolo poi all’accorrentealla sua destra, che calcia alla perfezione di esterno destro firmando lo spettacolare 2-0.Sono trascorsi 22’ eanche perché l’Inter ha il merito di non rallentare e anzi continua ad attaccare come se fosse ancora sullo 0-0. Montipò è bravissimo a evitare due volte la seconda rete, deviando una conclusione di Correa e poi di Dzeko. A quarto tentativo, però, i nerazzurri raddoppiano.batte un angolo dalla sinistra e il solito Perisic corregge di testa, favorendo la deviazione vincente di Dzeko che infila di destro da pochi passi, approfittando della liberà concessagli dalla coppia di difensori centrali Gunter-Ceccherini.Il, sovrastato nel ritmo,, perché i quattro centrocampisti, Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic,, bravo a far ripartite Barella al centro, Dumfries a destra e lo scatenato Perisic a sinistra. E così. Troppo poco, comunque, per mettere in discussione la superiorità dei campioni d’Italia.Conal posto di De Vrij dopo l’intervallo, Skriniar unico titolare rimasto della difesa si sposta al centro. Ma al di là di questa mossa,. Questione di atteggiamento, perché i giocatori sono gli stessi. E cosìspaventa Handanovic con una conclusione sopra la traversa, ma soprattuttocostringe il portiere nerazzurro a un difficile intervento in due tempi. L’unico vantaggio per l’Inter è rappresentato dagli, che infatti vola sulla destra ma poi calcia sull’esterno della rete.Inzaghi capisce che servono forze fresche e rilanciaal posto di Correra, mentre Tudor prova a inserire un attaccante in più, Lasagna, oltre a Depaoli, richiamando gli ex nerazzurri Bessa e Faraoni.sono le nuove sostituzioni per i padroni di casa e proprio due dei quattro arrivati dalla panchina partecipano all’azione più spettacolare dell’Inter che sfiora un gol da applausi. Dzeko apre per Brozovic, svelto a liberare Vidal che di prima allunga a D’Ambrosio sulla sinistra, la cui conclusione viene deviata da Montipò sul palo. Per la verità, ma è un semplice dettaglio che non basta per mettere in discussione il successo dell’Inter, più che mai rilanciata nella corsa verso lo scudetto.: 23’ Barella, 32’ Dzeko.: 23’, 32’ Perisic.Handanovic; Skriniar, de Vrij (dal 1’s.t. D’Ambrosio), Dimarco (dal 21’ s.t. Bastoni); Dumfries, Barella (dal 20’ s.t. Vidal), Brozovic, Calhanoglu (dal 39’ s.t. Gagliardini), Perisic; Dzeko, Correa (dal 14’ s.t. Gosens).Montipò; Ceccherini (dal 37’ s.t. Sutalo), Gunter, Casale; Faraoni (dal 17’ s.t. Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic (dal 37’ s.t. Cancellieri); Bessa (dal 17’ s.t. Lasagna), Caprari; Simeone.: Dumfries (I), Brozovic: Livio Marinelli (della Sezione di Tivoli).Aureliano, Cecconi.