Ciro Immobile è il nuovo leader della classifica del Supercannoniere. Dopo l’aggancio, il sorpasso a Belotti che resta al secondo posto con un gol in meno del laziale: 14 a 15. In terza posizione Cristiano Ronaldo che ora deve stare attento alla crescita di Lukaku, arrivato a 12 reti con la doppietta di Bologna. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.