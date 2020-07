Ciro Immobile ha accorciato ancora su Ronaldo, ma per vincere la prima

classifica del Supercannoniere di calciomercato.com ha bisogno di un

mircolo. CR7 è +5 a una giornata dalla fine del campionato e avrà quanto

meno una gara in più del laziale, quella degli ottavi di Champions Legue

col Lione.



La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle

partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions,

Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi

due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.







.