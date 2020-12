All'ultima giornata del 2020 si fermano i grandi bomber. Lukaku e Cristiano Ronaldo sono bloccati rispettivamente da Verona e Fiorentina, e allora Ciro Immobile, con la rete di San Siro contro il Milan, può accorciare portandosi a quota 14. Fermo anche Ibrahimovic per infortunio, lo svedese viene agganciato in terza posizione da Muriel che realizza una doppietta a Bologna e sale a 11. A 9 gol arrivano Lautaro Martinez e Berardi, a 8 Dzeko, Veretout e Joao Pedro.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.