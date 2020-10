In vista del derby, Conte e Pioli ricevono buone notizie dalla classifica del Supercannoniere 2020-21 dove Romelu Lukaku prende il comando con 6 gol, uno in più di Ronaldo superato dal belga grazie alla doppietta contro l’Islanda. CR7 viene agganciato a quota 5 dal milanista Calhanoglu, a segno con la Turchia contro la Serbia. Le gare delle nazionali (la Nations League per le europee e le qualificazioni al Mondiale 2022 per le sudamericane) hanno dato uno scossone alla graduatoria che, dopo i primi tre posti, vede con 4 gol sei giocatori: Gomez e Muriel dell’Atalanta, poi Mertens, Ciccio Caputo, Milinkovic-Savic e Lautaro Martinez.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21.