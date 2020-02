Ronaldo su rigore in Coppa Italia, Immobile su rigore in campionato. Il duello in testa alla classifica del Supercannoniere 2019-20 va avanti, adesso Lukaku (in terza posizione) è staccato di 10 gol dal portoghese e di 7 dal laziale, la coppia Belotti-Lautaro Martinez addirittura a -16 da CR7. Fra i primi 10 della graduatoria, a parte Ronaldo e Immobile, nella settimana scorsa è andato a segno solo Dzeko. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.