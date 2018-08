In Francia si assegna il primo titolo stagionale, con la Supercoppa in palio a Shenzen tra i campioni del Paris Saint Germain e il Monaco, finalista dell'ultima edizione di Coppa di Lega. La formazione allenata dal tedesco Thomas Tuchel insegue il sesto titolo consecutivo, con Gianluigi Buffon subito titolare e a caccia del suo primo titolo transalpino; per Jardim, che ha vissuto in estate l'ennesima rivoluzione dell'organico, un'opportunità di provare a interrompere l'egemonia del PSG, privo di molti dei titolari che sono stati impegnati durante il Mondiale di Russia (Cavani e Mbappé su tutti), ma che lancia dal primo minuto l'astro nascente e figlio d'arte Timothy Weah.





Ore 14, Shenzen





Supercoppa di Francia





PARIS SAINT GERMAIN-MONACO 3-0 LIVE

Reti: 33' Di Maria (P), 40' Nkunku (P), 67' Weah (P)







LE FORMAZIONI



PSG (4-3-3): Buffon; Dagba, Thiago Silva, Rimane, Nsoki; Verratti, Diarra, Rabiot; Di Maria, Weah, Nkunku. All. Tuchel



MONACO (3-5-2): Benaglio; Raggi, Glik, Jemerson; Grandsir, Pele, Tielemans, Ahoulou, Serrano; Rony Lopes, Jovetic. All. Jardim.







LA CRONACA





PRIMO TEMPO



6' OCCASIONE PSG: palla filtrante di Rabiot per Di Maria, che calcia a lato da posizione favorevole



12' THIAGO SILVA SALVA TUTTO: azione di ripartenza del Monaco, con Jovetic che fa correre Serrano sulla sinistra, la cui palla all'indietro pesca Tielemans per la conclusione a botta sicura, ma una deviazione di Thiago Silva salva Buffon e la porta del PSG.



15' PSG VICINO AL GOL: ancora Di Maria, pescato in area dal tocco di Nsoki, si gira in aria e costringe Benaglio alla deviazione in angolo.



25' CHE AZIONE DI DAGBA: il sostituto di Dani Alves punta in velocità Serrano e lo salta, prima che il suo tiro sia murato da Jemerson.



33' GOL DEL PSG!!! Calcio di punizione a girare di Di Maria, che sorprende Benaglio, partito in ritardo. Avanti la squadra di Tuchel.



35' MONACO A UN PASSO DAL PARI: grande azione in velocità sulla destra di Grandsir, il cui cross verso Rony Lopes viene intercettato appena in tempo da Rimane a pochi passi da Buffon.



40' RADDOPPIO DEL PSG: Nsoki sorprende la difesa del Monaco sulla destra e la mette al centro per il tocco sotto misura di Nkunku.





SECONDO TEMPO



46' PRIMA PARATA PER BUFFON: Verticalizzazione di Rony Lopes per Jovetic, il cui tiro viene ribattuto da Buffon



48' PSG VICINO AL TRIS: grande ripartenza di Rabiot, che resiste al ritorno di un avversario e la mette in mezzo, con Weah che non arriva in spaccata per questione di centimetri.



67' HA SEGNATO WEAH! Il Paris Saint Germain cala il tris col figlio dell'attuale presidente della Liberia, che riceve palla a ridosso dell'area piccola da uno straordinario Nsoki e insacca alle spalle di Benaglio.