Sarà la sfida più nobile del calcio spagnolo, quella tra Barcellona e Real Madrid, ad aprire il programma della Final Four della Supercoppa di Spagna, competizioni che vede ai nastri di partenza anche Atletico Madrid e Atletico Bilbao. Per il nuovo tecnico blaugrana Xavi, dopo tante sfide da giocatore, sarà per la prima volta in panchina contro le Merengues, favorite per il successo secondo gli esperti. Infatti la vittoria del Real Madrid nei 90 minuti si gioca a 1,95 contro il 3,65 del Barca. Sale leggermente l’ipotesi pareggio, proposta a 3,75. Come da consuetudine tra le due squadre si prevede una partita spettacolare, senza troppi calcoli, con il Goal, su 888 a 1,54, nettamente avanti sul No Goal offerto a 2,43. Per quanto riguarda il risultato esatto, per i bookie è favorito l’1-1 a 7, seguito dall’1-2 in favore degli uomini di Ancelotti proposto a 8. Vale invece 23 volte la posta un 3-1 a favore di Piquè e compagni.