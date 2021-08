Un'altra notte da finale, si gioca la Supercoppa europea. Questa sera (fischio d'inizio ore 21), al Windsor Park di Belfast, Chelsea e Villarreal si sfidano per il titolo: da una parte i Blues campioni della Champions League, dall'altra il Submarino Amarillo che ha conquistato l'Europa League.



Tuchel non può ancora contare su Lukaku, per questo davanti spazio al tridente Ziyech-Werner-Havertz. Ballottaggio a centrocampo tra Jorginho e Kovacic, Thiago Silva dovrebbe partire dalla panchina. Emery invece deve rinunciare a Parejo e affida le proprie speranze in attacco a Gerard Moreno, fresco di lungo rinnovo.



Novità per quanto riguarda la fruizione della partita: sarà la prima gara trasmessa in Italia da Amazon Prime Video, che trasmetterà in streaming anche le 16 migliori partite del mercoledì di Champions League.





Ore 21 Chelsea-Villarreal - diretta su Amazon Prime Video



PROBABILI FORMAZIONI



Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; Hudson Odoi, Kanté, Kovacic, M. Alonso; Ziyech, Werner, Havertz. All. Tuchel.



Villarreal (4-4-2): Asenjo; M. Gaspar, Pau Torres, Albiol, A. Moreno; Pino, Morlanes, Trigueros, Pedraza; Fer Nino, Gerard Moreno. All. Emery.