Sarà il derby d'Inghilterra tra Liverpool e Chelsea ad assegnare la Supercoppa Europea. Dopo le cinque affermazioni consecutive di club spagnoli (Real Madrid 3, Barcellona, Atletico Madrid), la coppa cambierà quindi destinazione, raggiungendo il Regno United. Il fischio d'inizio sarà alle 21 a Istanbul e per la prima volta arbitro di una finale UEFA sarà una donna, Stephanie Frappart. Il Liverpool si presenta dopo l'ottimo avvio di stagione in Premier League, con il 4-1 rifilato al Norwich. Situazione opposta invece quella del Chelsea, demolito per 4-0 a Old Trafford dal Manchester United. Per i Reds si tratterebbe della quarta affermazione, mentre per i Blues si tratterebbe del secondo successo dopo quello del 1998.