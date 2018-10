, dopo aver conquistato il primo storico scudetto nella propria stagione d'esordio in Serie A femminile,, che ha vinto la Coppa Italia in finale contro Brescia per 3-1. Doppia beffa per la squadra lombarda, che ha perso anche lo spareggio per il tricolore contro le ragazze bianconere.Dopo la delusione dell'eliminazione ai sedicesimi di Champions League e dopo l'ottimo inizio di campionato, la squadra di Rita Guarino si gioca il primo titolo della stagione contro le ostiche ragazze viola, che hanno passato il turno in Europa, ma hanno perso punti in campionato nella sconfitta contro il Milan.