Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si assegna stasera il primo titolo italiano della stagione: Juventus e Napoli si ritrovano finalmente l'una di fronte all'altra, dopo le polemiche seguite al rinvio della gara di Serie A per l'intervento dell'ASL in seguito ai casi di Covid, per giocarsi la Supercoppa Italiana.



QUI JUVE - Andrea Pirlo deve assolutamente riscattare la partita di San Siro contro l'Inter e per farlo prepara la rivoluzione: Kulusevski con CR7 in attacco e Bernardeschi terzino al posto dell'infortunato Demiral. In mezzo al campo torna Arthur, sulla sinistra McKennie.



QUI NAPOLI - Di fronte l'ex compagno di Milan e Nazionale, Rino Gattuso, che dovrebbe recuperare dal 1' Andrea Petagna, reduce da un problema fisico rimediato durante il match contro la Fiorentina, e fa partire dalla panchina Dries Mertens, che non ha ancora i 90'.



Il calcio di inizio è fissato per le 20.45 e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.



Supercoppa Italiana



JUVE-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Bentancur, Arhthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna



Arbitro: Valeri di Roma 2



Assistenti: Bindoni e Del Giovane



Quarto uomo: Mariani



VAR e AVAR: Di Bello e Paganessi