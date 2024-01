Supercoppa: Inzaghi e Inter, voglia di record. Il Napoli sogna il terzo trionfo. Per Lautaro altra notte da re

Cambia la formula della Supercoppa Italiana ma, a giocarsi il titolo questa sera all’Al-Awwal Park di Riad, saranno sempre i Campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia. Napoli e Inter vogliono portare a casa il primo trofeo dell’anno in attesa di capire gli sviluppi della stagione. I nerazzurri, e Simone Inzaghi, vanno a caccia di record: solo il Milan, tra il 1992 e il 1994, ha vinto il trofeo tre volte consecutive mentre il tecnico interista sogna il quinto trofeo in panchina, successo che gli farebbe superare Capello e Lippi. Partenopei che, nel mezzo di un’annata al momento avara di soddisfazioni, vogliono la terza Supercoppa della loro storia. Inter favorita, per gli esperti Sisal, a 1,67 contro il 5,00 del Napoli con il pareggio offerto a 3,90. Forbice ampia anche per il trionfo finale: 1,30 per Lautaro e compagni, 3,40 per gli azzurri di Mazzarri. L’Over, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Under, a 1,90. Napoli che, negli ultimi 9 incroci, ha sconfitto l’Inter solo una volta, imponendosi per 3-1: lo stesso risultato esatto, stasera, si gioca a 13,50 per i nerazzurri mentre pagherebbe 50 volte la posta quello in favore dei Campioni d’Italia. Tanti gol potrebbero dar vita a un Ribaltone, a 7,25, mentre, nell’agonismo della sfida, potrebbe anche scapparci un rigore con espulsione: ipotesi in quota a 7,50. La soluzione da lontano potrebbe diventare decisiva visto che un goal da fuori area è offerto a 2,75. Ventisei presenze stagionali: 20 gol e 5 assist. Questi i numeri pazzeschi di Lautaro Martínez che, dati alla mano, è protagonista di quasi un gol a partita per la sua Inter. Il capitano nerazzurro, dopo essere stato decisivo con Juventus e Milan nelle due passate edizioni di Supercoppa, sogna di entrare nel tabellino dei marcatori, a 2,50, per la terza volta consecutiva. Se Marcus Thuram, primo marcatore a 6,75, è il gemello di Lautaro, Federico Dimarco è l’uomo in più di Inzaghi: un gol o un assist dell’esterno nerazzurro si gioca a 3,00. Il Napoli, privo di Osimhen in Coppa d’Africa, si affida ancora a Giovanni Simeone che, all’Inter, ha segnato solo una vola ma sei anni fa: ripetersi stasera è offerto a 4,50. Se Khvicha Kvaratskhelia, assist a 5,00, cercherà di innescare i propri compagni, attenzione a Matteo Politano, ex della sfida con 63 presenze in maglia Inter: una rete nel primo tempo dell’esterno azzurro pagherebbe 10 volte la posta.