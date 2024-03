Supercoppa Italiana: format, chi partecipa, dove si gioca e montepremi. Tutto quello che c'è da sapere

Federico Albrizio

La Serie A entra nella sua fase finale, dieci giornate separano i club dal termine del campionato e lo sguardo è già rivolto al futuro. E tra i pensieri, c'è sicuramente la Supercoppa Italiana: ma chi partecipa alla lotta per il trofeo?



IL FORMAT - A partire dall'edizione disputatasi nel 2024 e vinta dall'Inter in Arabia Saudita, la competizione ha cambiato format: non più gara secca, ma Final Four ricalcando il modello già utilizzato per la Supercopa in Spagna. Le squadre partecipanti dunque passano da due a quattro, due semifinali decretano quali sono i due club a sfidarsi in finale.



SI PUO' TORNARE AL VECCHIO FORMAT? - Come spiegato nel momento della presentazione dall'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo: "La scelta del format può essere rimessa in discussione anno dopo anno e sarà definita in base agli impegni e al calendario delle partecipanti (già per il 2025, quando scatterà il nuovo calendario internazionale con la nuova formula della Champions e il nuovo Mondiale per Club, ndr)". Di conseguenza, è teoricamente possibile abbandonare il format delle Final Four e tornare alla classica sfida tra vincitrice della Serie A e vincitrice della Coppa Italia (o seconda classificata in campionato qualora la stessa squadra si aggiudicasse entrambe le competizioni), ma per la Supercoppa che si disputerà nel 2025 si proseguirà con il modello a quattro squadre.



DOVE SI GIOCA - In virtù dell'intesa con la Lega Serie A, la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita in quattro delle sei edizioni successive all'accordo: nel 2024 (scorsa edizione vinta dall'Inter), 2025, 2028 e 2029; restano invece ancora da stabilire le sedi per il 2026 e il 2027.



QUALI SQUADRE PARTECIPANO ALLE FINAL FOUR? - A qualificarsi per le Final Four di Supercoppa Italiana sono le prime due classificate del precedente campionato più entrambe le finaliste dell'ultima Coppa Italia. Nell'edizione 2022/23, si è trattato rispettivamente di Napoli e Lazio (1a e 2a della Serie A 2022/23) e di Inter e Fiorentina (vincitrice e finalista Coppa Italia 2022/23). La prima semifinale vede contrapporsi la vincitrice dello scudetto contro la finalista di Coppa Italia, seconda classificata e vincitrice della Coppa compongono la seconda semifinale.



VARIABILI DI QUALIFICAZIONE - Ma cosa succederebbe nell'ipotesi in cui una delle prime due squadre del campionato si fosse già qualificata attraverso la Coppa Italia? O se le prime due classificate in Serie A fossero anche le due finaliste di Coppa Italia? Nel primo caso, il diritto di accesso alla Supercoppa Italiana passerebbe alla squadra 3a in classifica; nel secondo caso, sarebbero 3a e 4a in campionato ad accedere alla competizione. Il criterio per stabilire gli accoppiamenti delle semifinali sarebbe stabilito in seguito.



QUANTO QUADAGNANO LE SQUADRE DALLA SUPERCOPPA? - Quanto guadagnano le squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana? In virtù dell'accordo tra arabi e Lega, il montepremi dell'edizione 2022/23 con le Final Four è stato di 23 milioni di euro. Di questi, 6,58 sono andati nelle casse della Lega Serie A, mentre 16,2 sono stati destinati alle squadre partecipanti e così suddivisi:



- 1,6 milioni di euro per ognuna delle semifinaliste perdenti;

- 5 milioni di euro per la squadra sconfitta in finale;

- 8 milioni di euro per la squadra vincitrice.



NIENTE SUPPLEMENTARI - Alcuni dettagli anche per quanto riguarda il regolamento delle Final Four. In caso di parità, sia per le semifinali sia per la finale, non si disputano i tempi supplementari ma le squadre vanno direttamente ai calci di rigore.



DIFFIDE IN CAMPIONATO 'CONGELATE' - Nella scorsa edizione vinta dall'Inter, è stato modificato anche il regolamento per quanto riguarda cartellini e squalifiche. I giocatori delle squadre partecipanti alla Supecoppa squalificati in campionato non saltano la semifinale di Supercoppa, ma scontano la squalifica nel successivo turno di campionato. Solo un'espulsione in semifinale può far saltare la finale di Supercoppa.