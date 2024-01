Supercoppa Italiana, Inter-Lazio: nerazzurri favoriti per la finale, a 1,65. Lautaro Martinez decisivo a 2,25

L’Inter, capolista in Serie A, vuole portarsi a casa il primo trofeo della stagione, vincendo la Supercoppa Italiana che sarebbe la terza consecutiva e l’ottava della sua storia. Di fronte, nella seconda semifinale della competizione, la Lazio, che ha vinto il trofeo l’ultima volta nel 2019 ed è tornata a macinare punti dopo un inizio stagione deludente, collezionando 5 vittorie consecutive. Entrambe le squadre sono in un buon momento di forma ma, per gli esperti di Sisal, l’Inter è a un passo dalla finale: i nerazzurri sono infatti nettamente favoriti, con il successo nei 90 minuti a 1,65, si sale a 5,50 per la vittoria biancoceleste, mentre il pareggio si gioca a 3,75. La squadra di Inzaghi è avanti anche nel passaggio turno, con la conquista della finale a un rasoterra 1,33 contro il 3,25 dei capitolini. In caso di parità, non si disputeranno i tempi supplementari e il match si risolverà direttamente ai rigori: qui la differenza si fa meno marcata, la vittoria interista dagli 11 metri è a 6,00, a 7,50 quella della Lazio. Con 49 reti all’attivo, difficile immaginare un match senza reti da parte della compagine nerazzurra, il gol interista è infatti a 1,12, si sale a 2,70 per la vittoria con clean sheet. In cattedra ovviamente Lautaro Martinez, il cui timbro nella sfida è a 2,25, probabile finisca sul tabellino marcatori anche Marcus Thuram, a 2,75. Nella Lazio, Ciro Immobile scalda i motori e si appresta a riprendere il suo posto al centro dell’attacco, la sua rete è a 4,50, come quella di Castellanos. Ma occhio a Felipe Anderson, in gol nella scorsa di campionato e che ha nell’Inter la sua vittima preferita: ai nerazzurri, infatti, ha già realizzato sette reti, la settima vale 6,00. Attenzione anche alle risorse a gara in corso, con un gol dalla panchina a 2,50.