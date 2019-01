Poco più di 24 ore alla sfida di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Milan. Si giocherà a Jedda in Arabia Saudita, allo stadio “King Abdullah Sports City”. Per la Vecchia Signora - si legge in una nota di Better - è la settima finale nelle ultime 7 edizioni: nel 2012 ha vinto con il Napoli e nel 2013 e 2015 con la Lazio; nel 2014 rivincita per il Napoli e nel 2017 per la Lazio. Il 23 dicembre 2016 a Doha in Qatar fu sconfitta dal Milan ai calci di rigore. Ai tempi regolamentari terminò 1-1 (Chiellini-Bonaventura), fatali dal dischetto gli errori di Mandzukic e Dybala. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per questo match. La squadra di Allegri è superfavorita, la vittoria nei 90 minuti di gioco è quotata a 1,52, il pareggio a 4,00, il colpaccio rossonero è a 6,75. L’under 2,5 è a 1,80, l’OVER 2,5 a 1,90. Per chi pensa che entrambe le squadre realizzino almeno un gol l’opzione GOAL è a 2,05 mentre il NOGOAL è a 1,70. In lavagna Better la vittoria della Juventus ai tempi supplementari è quotata a 9,00, ai rigori a 11,00 mentre per il Milan vale 18 volte la posta giocata ai supplementari e 13 ai rigori.