Supercoppa Italiana, Napoli-Inter: nerazzurri favoriti a quota 1.63. A 5.10 il colpo azzurro

Saranno Napoli e Inter a giocarsi la finale della Supercoppa Italiana allo Stadio Al-Awwal Park di Riad. Questa sera c’è in palio il primo titolo del 2024, con i campioni d’Italia che dopo le due vittorie di fila contro Salernitana e Fiorentina cercano un po’ di continuità e l’Inter che punta alla terza vittoria di fila nel torneo. I pronostici della vigilia sono nettamente a favore della squadra di Simone Inzaghi (a caccia della quinta Supercoppa da allenatore) e le quote 1X2 sulla lavagna scommesse danno il Napoli vincente a 5.10, il pareggio a 3.95 e il successo nerazzurro a 1.63. Le due squadre si sono qualificate alla finale battendo entrambe per 3-0 le rispettive avversarie, Fiorentina e Lazio, e in vista dell’ultimo atto i quotisti si aspettano un’altra gara da Over 2,5 a 1.75, mentre per l’Under 2,5 si arriva a 1.97. I gol ovviamente dipendono da quanto saranno ispirati in particolare gli attaccanti delle due formazioni: Lautaro Martinez e Thuram sono considerati i più pericolosi in zona gol rispettivamente a quota 2.50 e 3.00, mentre per quanto riguarda il Napoli Simeone, Kvaratskhelia e Politano, le probabili scelte iniziali di Mazzarri, sono proposti tra quota 5.00 e 5.50. Non è da escludere ovviamente l'ipotesi che la Supercoppa Italiana possa essere assegnata ai rigori: anche questa opzione è bancata, con la vittoria dagli undici metri del Napoli a 7.50 e quella dell'Inter a 6.50.