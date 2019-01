Caro PG preoccupato delle reazioni dei ragazzi,nel tentativo di allontanarne uno dal direttore di gara gli ho detto “vieni via nn ci parlare altrimenti completiamo l’opera”, al quesito arbitrale “cosa vuole insinuare?” Ho risposto “ nulla desidero sottrarre la beffa al danno” — Mario Brozzi (@MarioBrozzi) 18 gennaio 2019

Mario, medico del, è stato squalificato fino al 4 febbraio in seguito a quanto successo nella finale dicontro la. Questo il comunicato ufficiale, pubblicato ieri: "Al termine della gara, con fare arrogante e dispregiativo, rivolgendosi a un proprio calciatore, proferiva, percepito dal direttore di gara, parole gravemente offensive e insinuanti"- Quasi un mese di stop per il medico rossonero, che oggi su Twitter ha dato la sua versione, ricostruendo il tutto sui social:Concludendo lo scambio di tweet così: "Questa cosa mi rattrista assai tesoro mio, non già per quanti mi conoscono personalmente, ma per chi nn conoscendomi chissà cosa può pensare. Pazienza".