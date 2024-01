Supercoppa, l’Inter vede la finale: nerazzurri favoriti in quota sulla Lazio, Lautaro e Immobile inseguono il record

L’Inter vuole l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia, la terza consecutiva. Quest’anno, però, sono due gli ostacoli da superare, nella nuova formula della Final Four. Ad affrontare in semifinale i nerazzurri c’è la Lazio: gli esperti vedono favoriti gli uomini di Inzaghi tra 1,63 e 1,64, mentre il successo dei biancocelesti, reduci da quattro vittorie di fila in Serie A, oscilla tra 5,40 e 5,50. Il pareggio, che manca tra le due squadre da ottobre 2020 e porterebbe la gara direttamente ai calci di rigore, è in lavagna a 3,80, anche se tutte le otto partite di Supercoppa disputate dalla Lazio si sono concluse nei tempi regolamentari. La tensione di uno scontro ad eliminazione diretta e l’ultimo precedente di Serie A, terminato 2-0 per l’Inter, incidono sulle quote dei gol: l’Under parte avanti a 1,79 rispetto all’Over, offerto a 1,91, così come il No Goal (1,83) rispetto al Goal (1,87). Nella sfida di campionato di dicembre furono decisivi Lautaro Martinez e Marcus Thuram: il timbro dell’argentino si gioca domani a 2,25, mentre l’ex Borussia Monchengladbach è offerto a 2,50; a 4 la firma di Hakan Calhanoglu, autore di dieci gol in stagione. Stessa quota per Ciro Immobile, che, alla pari di Lautaro, vanta due reti in Supercoppa: meglio solo Del Piero, Shevchenko, Eto’o e Tevez con tre gol e Dybala con quattro. Si sale a 5, infine, per Felipe Anderson, che ha nell’Inter la sua vittima preferita: ai nerazzurri, infatti, ha già realizzato sette reti.