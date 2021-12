Empoli-Fiorentina 6-7 d.c.r. (parziali 2-0, 2-2, 2-3, 3-3)



Marcatori: 19’ p.t. Magazzù (E), 24’ p.t. Rizza (E), 17’ s.t. Agostinelli (F), 43’ s.t. Toci (F), 15’ p.t.s. Krastev (F), 15’ s.t.s. Fazzini (E)



Sequenza rigori: Rizza gol, Munteanu fuori, Pezzola fuori, Corradini gol, Logrieco parato, Rocchetti gol, Fazzini gol, Favasuli gol, Degli Innocenti gol, Agostinelli gol



Empoli (4-3-1-2): Hvalic; Boli (1’ s.t.s. Fini), Pezzola, Evangelisti (10’ s.t.s. Logrieco, Rizza; Degli Innocenti, Asllani (10’ p.t.s. Renzi), Fazzini; Rossi (25’ s.t. Bonassi); Magazzù (33’ s.t. Heimilsson), Villa (25’ s.t. Ignacchiti). All: Antonio Buscè.



Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Gentile (1’ s.t. Munteanu), Lucchesi, Frison, Kayode (1’ s.t. Krastev); Bianco, Corradini; Egharevba (30’ s.t. Petronelli, 1’ s.t.s. Rocchetti), Distefano (13’ s.t.s. Ghilardi), Agostinelli; Toci (1’ p.t.s. Favasuli). All: Alberto Aquilani.



Arbitro: Fontani di Siena.



Ammoniti: 20’ p.t. Bianco (F), 6’ s.t. Villa (E), 8’ s.t. Fazzini (E), 27’ s.t. Egharevba (F), 34’ s.t. Agostinelli (F), 35’ s.t. Lucchesi (F), 9’ s.t.s. Evangelisti (E), 12’ s.t.s. Bianco (F).



Espulsi: 12’ s.t.s. Bianco (F)



La Fiorentina rimonta l’Empoli, l’Empoli rimonta la Fiorentina, che partita al Castellani per la Supercoppa Primavera. Ci vogliono i calci di rigore per venire a capo di una gara incredibile. La sfida tra i campioni d’Italia e i detentori della Coppa Italia di categoria regala emozioni, intensità e colpi di scena, cambiando copione in diverse occasioni e offrendo un bello spot al calcio giovanile italiano; molto da recriminare per l’Empoli, che non è riuscito prima a chiudere la gara fallendo il terzo gol, poi a segnare il 3-2 poco dopo aver subito il pareggio.



UNO-DUE MICIDIALE – La gara inizia su buoni ritmi, con entrambe le formazioni proiettate in avanti alla ricerca del gol in linea con le indicazioni dei due allenatori, gli ex centrocampisti Buscè e Aquilani. Dopo un quarto d’ora di gradevoli scambi, la partita si incanala sui binari empolesi nel giro di un minuto: al 18’ il fantasista della Fiorentina Agostinelli coglie la traversa su calcio di punizione, un minuto dopo il laterale destro Boli spacca in due la difesa viola e chiama Andonov alla respinta, sulla quale si avventa Magazzù per il gol dell’1-0. Vantaggio poi legittimato e bissato dall’asse Fazzini-Rizza, con quest’ultimo bravo, da terzino sinistro, a inserirsi coi tempi giusti e a segnare con un preciso diagonale mancino. La reazione della Fiorentina non è abbastanza consistente, solo un colpo di testa di Toci sul finire di primo tempo ha messo paura a Hvalic.



GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO – Aquilani prova il tutto per tutto e toglie i terzini, passando al 3-5-2 con ali da tornanti: Munteanu, non al meglio, affianca Toci in avanti, Krastev si sistema al centro della difesa. Ma è proprio il promettente bulgaro che spalanca la strada a Magazzù, il quale scarta il portiere ma spara alto a porta sguarnita. E la Fiorentina ne approfitta: poco dopo il quarto d’ora della ripresa, Agostinelli approfitta di una scivolata di Boli, entra in area da sinistra e con il destro mette la palla in rete. Da questo momento la partita cambia, sono i gigliati a tenere in mano il pallino del gioco e a portarsi più volte negli ultimi venti meri, senza grandissime occasioni fino agli ultimissimi minuti, quelli che sono stati fatali ai “grandi” in quel del Castellani. Manca ormai un giro d’orologio alla fine quando Bianco mette uno spiovente in area di rigore, Lucchesi fa da torre e Toci incorna in rete da pochi passi. Ci pensa poi Andonov a tenere in vita i tempi supplementari con una gran parata di piede su Bonassi.



EXTRA-TIME E LOTTERIA – Pronti via, un’altra occasione per l’Empoli: Heimisson approfitta di un liscio della difesa avversaria, salta Andonov ma si defila troppo e manca la porta. Si fa valere tra i pali anche Hvalic, che toglie dalla disponibilità di Krastev un pallone spizzato su angolo con un grande intervento. Krastev che però, alla fine del primo tempo supplementare, svetta più in alto di tutti e completa la pazzesca rimonta della Fiorentina. Distefano potrebbe chiudere i conti, ma è bravo Hvalic a parare in tuffo. Viene anche espulso Bianco, centrocampista viola, per doppia ammonizione. Sembra finita, ma le cose si ribaltano ancora: ultimo minuto, Fazzini parte dalla sinistra e converge, si inventa un destro meraviglioso che si infila all’incrocio dei pali opposto e porta le due squadre ai calci di rigore. Rizza segna, Munteanu calcia fuori e viene imitato subito da Pezzola. Corradini centra il bersaglio, Andonov para il tiro di Logrieco. Non sbaglia più nessuno, nemmeno Agostinelli che segna l’ultimo rigore e decreta la fine della corsa sull’ottovolante del Castellani.



FESTA VIOLA – Dopo tre Coppe Italia in tre anni, arriva anche la Supercoppa Italiana, in precedenza persa due volte contro l’Atalanta. Per Aquilani è anche una rivincita, con gli interessi, rispetto alla sconfitta patita in campionato il 20 novembre, sempre al Castellani, per 2-0. Terzo trofeo per Rocco Commisso, tutti ottenuti in ambito giovanile, in attesa che il lavoro di Vincenzo Italiano con la prima squadra porti qualche finale, nazionale e, chissà, in futuro anche internazionale. Da tenere d’occhio per il prossimo futuro i protagonisti della gara: Asllani e Fazzini, cervello e polmoni dell’Empoli, Magazzù e Boli, a tratti inarrestabili nel primo tempo. Ma soprattutto Agostinelli, il migliore per la Fiorentina, Distefano e un ottimo Krastev, che ha avuto un buon impatto sul match.