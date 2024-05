Supercoppa Serie C, le date della 2ª e 3ª giornata e dove vederle

Sono due i comunicati che la Lega Pro ha diffuso pochi minuti fa in merito allain corso di svolgimento in questi giorni frale tre vincitrici dei tre gironi.La prima nota ufficiale riporta del turno di squalifica inflitto a Giuseppe Prestia del Cesena dopo il successo nel match della prima giornata sui virgiliani per 2-1.La seconda nota invece riporta le date degli altri due match della competizione. Eccole:SUPERCOPPA SERIE C, 2ª GIORNATASabato 11 maggio, ore 18Juve Stabia-MantovaRiposa: CesenaSUPERCOPPA SERIE C, 3ª GIORNATA

Domenica 19 maggio, ore 17:45Cesena-Juve Stabia (diretta su RaiSport)Riposa: Mantova