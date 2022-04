dopo le rivelazioni del Confidencial. La competizione si giocherà in Arabia Saudita per sei anni con una nuova formula allargata grazie a unQuest'ultimo, forte dei suoi contatti con l'Arabia, ha offerto a Rubiales un pacchetto:per la sperequazione. La trattativa è andata avanti e si è chiusa nel settembre 2019 per cifre più elevate: 40 milioni all'anno alla Rfef, 4 a Kosmos.ha dichiarato in conferenza stampa sul proprio canale Twitch:Non prenderò mai decisioni a seconda di quello che pensa la gente., per questo sono qui e se necessario sarò qui fino alle tre del mattino. Abbiamo ottimi contatti in Medio Oriente e la gente in Arabia Saudita ci ha detto che voleva portare le competizioni calcistiche nel loro paese. Vedendo il panorama abbiamo deciso di parlare con il presidente federale Rubiales per vedere se potevano essere interessati a spostare la Supercoppa fuori dalla Spagna. Abbiamo proposto a Kosmos di cambiare anche il formato.