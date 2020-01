Al via domani le semifinali di Supercoppa spagnola, che quest'anno per la prima volta si gioca con una formula allargata a quattro squadre. Il Valencia, nella prima sfida, in calendario domani a Jeddah, affronta il Real Madrid. Entrambe le formazioni vengono da un buon momento di forma: sette i risultati utili del Valencia, il Real raddoppia con una striscia di ben 14. I Blancos, che inoltre sono avanti di nove punti sugli avversari in classifica, conducono nettamente nell'analisi: sul loro successo si punta a 1,87, contro il 3,70 sul pareggio e il 3,75 piazzato sul successo del Valencia. Nella sfida di domani sera si affrontano il secondo e il quinto miglior attacco della Liga, che complessivamente hanno realizzato 65 reti nel girone di andata. Una gara da Over - quindi con almeno tre gol complessivi - è data come probabile, a 1,62, secondo Agipronews.