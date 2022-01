A partire dalle 21 a San Siro andrà in scena la Supercoppa Inter-Juve che assegnerà il primo titolo stagionale. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 gare in tutte le competizioni contro l’Inter (7V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel parziale è un 2-0 in Serie A nel gennaio 2021.