Attraverso una nota, Amazon ha smentito ogni tipo di coinvolgimento nel nuovo progetto della Superlega Europea. La piattaforma di proprietà Jeff Bezos, che si è aggiudicata per il prossimo triennio parte dei diritti della Champions League e che in Inghilterra trasmette alcune partite di Premier, dichiara: "Amazon Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi relative alla possibile spaccatura creata dalla Superlega. Crediamo che la bellezza del calcio europeo venga dalla capacità di ogni squadra di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo.



Non siamo stati coinvolti in alcuna discussione per questa possibile Superlega. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri abbonati Prime il calcio che piace a loro e di mostrarlo nel modo più innovativo possibile, come la Champions League in Germania, la Serie A e la Premier League nel Regno Unito".