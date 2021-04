I calciatori iniziano a prendere posizione. La notizia della Superlega europea ha fatto rapidamente il giro del mondo e inizia a riscontrare i primi commenti tra coloro che, a conti fatti, scendono effettivamente in campo.Tramite una storia Instagram,, centrocampista del Psg - uno dei club che al momento non ha firmato l'ingresso nel club elitario - ha tuonato: "Mi sono innamorato di un calcio popolare, del calcio dei tifosi, del sogno di poter vedere il club del mio cuore competere con i più grandi. Con questa Superlega europea uccidiamo i tifosi, la loro illusione e quella dei club meno grandi di poter competere con i più potenti. Uccidiamo il calcio! No alla Superlega europea".