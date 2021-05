Secondo un'indiscrezione di Cadena Cope, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin è pronto a punire Juventus, Barcellona e Real Madrid con l'esclusione per due anni dalle coppe europee per la loro decisione di non rinunciare al progetto della Superlega. La decisione verrebbe comunicata dopo la disputa della finale di Champions League del prossimo 29 maggio.