Il caos generato dalla Superlega in Inghilterra non accenna a placarsi e i tifosi del Manchester United hanno questa mattina messo in atto una nuova incredibile protesta. Un gruppo di ultras, furiosi, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club dove questa mattina Solskjaer e la squadra si sarebbero dovuti allenare.



Il gruppo ha invaso il campo d'allenamento in protesta nei confronti della famiglia Glazer per la fondazione della Superlega e in particolar nei confronti di Joel Glazer eletto addirittura vice-presidnete della nuova competizione prima che questa fallisse.



Cori e striscioni fra cui spicca un "Decidiamo NOI quando voi potrete giocare" che ha costretto il manager Ole Gunnar Solskjaer insieme a Michael Carrick, Darren Fletcher e Nemanja Matic ad incontrare i tifosi per calmarli e poi farli uscire dal campo.