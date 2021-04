La Superlega è un già un ricordo, ma ora vivono, più che mai, retroscena e clausola sull'accordo che legava i 12 club scissionisti, dalle spagnole Real, Atletico e Barcellona alle italiane Juve, Inter e Milan, senza dimenticare le big inglesi. E uno, interessante, lo ha svelato il Der Spiegel, con protagoniste Inter e Milan, per quanto riguarda la nostra Serie A, che sarebbero state trattate peggio delle altre economicamente.



Infatti, le due meneghine, insieme all'Atletico Madrid e al Borussia Dortmund, qualora quest'ultimo avesse accettato, avrebbero incassato il 3,8% del totale da spartirsi tra le società partecipanti. Tutte le altre, invece, Juventus compresa, avrebbero ricevuto introiti pari al 7,7 per cento, più del doppio rispetto a Inter e Milan. Real Madrid e Barcellona, invece, avrebbero preso 60 milioni di euro a testa più di ogni altro club. Ino​ltre, ogni società avrebbe mostrato in esclusiva 4 partite sul proprio canale; mentre alte erano le clausole di uscita.