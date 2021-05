In casa Fifa quella di oggi è stata la giornata riservata al 71° Congresso della massima organizzazione calcistica internazionale. E tutti gli occhi erano puntati sul presidente Gianni Infantino, investito nei giorni scorsi dalle rivelazioni del New York Times su un suo possibile coinvolgimento nel progetto Superlega.



Infantino ha replicato così: "Dovremmo guardare ai fatti, non alle voci o ai pettegolezzi di corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con tanti club e la Super League è stata argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. È responsabilità della Fifa discutere di calcio con le parti interessate. Il fatto di ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la Fifa fosse dietro il progetto, collusa o complottasse".