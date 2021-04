Lasi basa su: mettiamo assieme in un unico campionato le squadre migliori e più seguite, di conseguenza i tifosi e gli sponsor pagheranno qualsiasi cifra per assistere alle loro sfide e per esserne parte. Ma non funziona esattamente così perché. I tifosi adorano il calcio, nei principali paesi europei, perché, ereditati dai genitori e dai nonni, alimentati dal confronto quotidiano con chi ti sta attorno., acerrima rivale, ma la loro soddisfazione è anche piegare chi non la sopporta:. E per questi ultimi ogni partita contro la Juve è un evento, un successo vale una stagione e questo crea un'atmosfera speciale attorno a ogni sfida.. Non se la partita contro i londinesi la si gioca ogni settimana; quando è una semifinale di Champions, allora sì che conta, ma quanto potrebbero scaldarsi i tifosi bianconeri affrontando una volta il Chelsea, una il Tottenham e una l'Atletico?, non siamo negli States. In questo modo si distrugge il calcio così come lo conosciamo, come ce ne siamo innamorati., sposando questo progetto senz'anima,e alla lunga, indirettamente, demoliscono anche loro stesse. Pagheranno, insomma, questa scelta scellerata.In questo caos, ci piace sottolineare la coerenza di. Due club con storie opposte, la solidità dei tedeschi e l'ambizione degli sceicchi, uniti dal rispetto per il calcio. Non come Juve, Milan, Inter e compagnia.