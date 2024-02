Superlega, Laporta conferma: 'Ci sono 4 squadre italiane'

Redazione CM

Il presidente del Barcellona Joan Laporta, in un'intervista concessa a RAC1, è tornato a parlare di Superlega e fa i nomi delle squadre che parteciperebbero: quattro sono italiane. Queste le sue dichiarazioni: "La Superlega potrebbe esistere già dalla prossima stagione, o dalla stagione 2025/26. Che vengano o meno gli inglesi, non me ne importa. A un club si fa una proposta in cui solo partecipando, gli dici che guadagnerà 100 milioni, che non si guadagnano nemmeno vincendo la Champions. Quali club potrebbero accettare già ora? Barcellona, Madrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsiglia, tre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre… Sarebbe meglio con 16. E altri club potrebbero unirsi dopo".



NIENTE JUVENTUS - Confermata l'assenza della Juventus. Tra i club soci fondatori, la Juve ha deciso di uscire in virtù anche dei ritrovati rapporti con l'Uefa. Una decisione sicuramente con una connotazione politica, che viene confermata anche ai piani alti della Continassa.



COME FUNZIONA - La Superlega di fatto è un campionato europeo per club aperto a 64 squadre divise in 3 leghe (Star, Gold e Blue) con una fase a gironi e una a eliminazione diretta. E senza membri permanenti, ma con promozioni e retrocessioni tra le varie leghe, con un minimo di 14 partite garantite per ciascun club. Questa, in estrema sintesi, la nuova proposta di Superlega presentata ufficialmente da A22 Sports, la società nata appositamente per sostenere il nuovo progetto calcistico.