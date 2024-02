Inter-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter-Juventus (domenica 4 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. I nerazzurri si presentano allo scontro diretto per lo scudetto al primo posto in classifica, con un punto in più e una partita giocata in meno rispetto ai bianconeri, reduci dal pareggio in casa con l'Empoli.



LE ULTIME - Simone Inzaghi può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per l'infortunato Cuadrado, ex di turno. Dall'altra parte Allegri perde per squalifica Milik, che si aggiunge agli altri indisponibili Pogba, Fagioli e Kean.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.