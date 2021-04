La Superlega non è finita o meglio, ci sarà ancora ampio margine di discussione dato che gli accordi firmati fra le parti e che sono stati rescissi dai club che si sono tirati indietro prevedevano clausole e conseguenze. Non è un caso che nel comunicato emesso dalla Juventus, infatti, non si parli apertamente di "uscita dalla Superlega", bensì di "infattibilità per come proposta in origine".Il Financial Times ha svelato nel dettaglio quelle che erano le clausole d'uscita dalla SuperLega e che per Agnelli e Perez rappresentavano un patto vincolante, quasi di sangue. Innanzitutto erano progettate per costringere i club a non abbandonare prima delin poi ci sarebbe dovuto essere un preavviso di una stagione- I club sarebbero stati obbligati a rimborsare parte della sovvenzione iniziale, ovvero i 3,25 miliardi di euro destinati a essere suddivisi tra i 15 club fondatori e finanziati da JPMorgan.Cosa ha spinto però i club inglesi a prendere subito la via d'uscita? Le penali dipendono direttamente dal flusso di denaro in favore delle società, ma i club uscendo all'istante non hanno in realtà incassato nulla dei proventi della nuova competizione. Cosa può quindi ora tenere viva almeno l'idea della Superlega?i contratti firmati fra i club sono in realtà vincolanti e lo stesso Florentino Perez aveva assicurato di essersi mosso con studi legali per "parare" eventuali contromosse di Uefa e governi. Ecco il pericolo è essenzialmente questo, ovvero che le società rimaste nella competizione come Juventus, Real Madrid e anche Milan potranno fare causa e rivalersi sulle squadre invece uscite prematuramente e che hanno costretto la Superlega a chiudere subito i battenti.