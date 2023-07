Gli arabi non hanno ancora finito di fare la spesa a Formello. Secondo alcuni media che seguono da vicino le vicende sportive in Medio Oriente, dopo l'Al-Hilal con Milinkovic, un altro club saudita si sarebbe fatto avanti per portare via dalla Lazio Ciro Immobile con un'offerta monstre. Voci di interessamenti, in particolare da parte dell'Al Shabab e del Al Wheda, si erano in realtà già registrate nelle settimane scorse, ma senza particolari sviluppi. Oggi invece è arrivata la conferma che uno dei due club ha contattato direttamente l'attaccante biancoceleste mettendo sul piatto un contratto da 15 milioni di euro a stagione più 5 di bonus alla firma.



Diversamente da quanto riportano le fonti arabe però, Ciro non avrebbe affatto accettato la proposta. E soprattutto la Lazio, che comunque non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale, non ha alcuna intenzione di vendere il proprio capitano. Per il momento quindi la situazione sembra destinata risolversi in un nulla di fatto. Resta invece il campanello d'allarme, per la Lazio e per tutti gli altri club, riguardo le volontà arabe di venire a fare compere in Europa.



LOTITO - Intervenuto ai micrfoni de Il Messaggero, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha chiarito confermando: "Non ho ricevuto offerte ufficiali per Immobile. È come mio figlio, non è in vendita. L'unico modo per tentarmi sarebbe una proposta da 50 milioni. E anche per quella cifra non sarei sicuro...".