La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Allan e Callejon vengono dati in partenza. Gattuso sta cercando di convincere De Laurentiis a tenere Mertens, considerato dall'allenatore al centro del progetto così come Insigne. In bilico il futuro di Koulibaly e Milik, che senza rinnovo del contratto verrà messo sul mercato.