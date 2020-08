Modella e web influecer, Susanna Canzian su Instagram vanta un seguito di 394 mila followers. Il primo a scoprire la Canzian fu l'ex presidente del Milan e oggi patron del Monza, Silvio Berlusconi, che la notò provocando una clamorosa reazione dell’allora fidanzata Francesca Pascale. L’ex Premier aveva consigliato a Susanna Canzian di fare un provino per Mediaset perché "ha un volto che buca lo schermo". Dopo qualche comparsata nei programmi calcistici delle tv locali, la splendida modella trevigiana ha spostato il suo target ed è diventata una modella riconosciuta in tutto il mondo, con contratti con agenzie internazionali e un calendario da urlo. E sul profilo IG ufficiale i suo fan possono ammirarla in una serie di scatti sempre più belli e provocanti...



