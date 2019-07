. Maglia nera e sguardo concetrato per Suso, di rientro a Milano insieme alla compagna e al figlio dopo tre giorni di pausa concessi da Giampaolo. Un saluto veloce al telefono, qualche sorriso con Serginho e via senza parlare.- Nuova vita per Suso nel 4-3-1-2 di Giampaolo, che con gli esterni offensivi ci fa poco e niente.. E a dire il vero, nonostante non si ail suo ruolo, Giampaolo è soddisfatto di come lo spagnolo sta giocando nella nuova posizione. Certo, avrebbe bisogno di un po' di tempo per abituarsi, ma la strada può essere quella giusta.- Il rovescio della medaglia è quello che mette Suso alla porta. Tanti saluti e arrivederci.Qualche settimana fa i giallorossi avevano provato a inserire alcune contropartite per abbassare il prezzo: da Schick a Nzonzi, giocatori che non interessano alla coppia Maldini-Boban.. Suso intanto è tornato a Milano, pronto per ricominciare a lavorare. Fantasia al servizio della squadra, Giampaolo gli ha trovato un nuovo ruolo.