Non ha preso parte alla Supercoppa per squalifica, maè sempre vicino al suo. Lo spagnolo dedica un post su Instagram a tifosi e compagni dopo la sconfitta contro la Juventus: "Rabbia per non essere stato lì con voi. Rabbia per come abbiamo perso. Rabbia perché sarebbe potuto essere il primo passo verso la risalita. Ma siamo il Milan. E siamo orgogliosi di esserlo. Vogliamo tornare in Champions. Ora più che mai. Torneremo a sorridere, già da lunedì a Genova. Promesso".