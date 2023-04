In Polonia impazza la polemica per quello che gli inviati del portale przegladsportowy.onet.pl hanno trovato allo stadio Artemio Franchi in occasione della sfida fra Fiorentina e Lech Poznan. "Un impianto che ricorda i tempi andati. Tanto che alle finestre della sede del club ci sono simboli nazisti, svastiche semplicemente visibili. Abbiamo appreso che la cosa è stata portata all'attenzione del presidente del Lech che ne è rimasto molto sorpreso, addirittura infastidito", questo quanto si legge nell'articolo tradotto da Repubblica Firenze.



SPIEGAZIONI - Icone che riportano agli anni del fascismo, perché proprio a quel periodo risale l'inaugurazione dello stadio Artemio Franchi che venne, inizialmente, intitolato al militante fascista Giovanni Berta. Ricordiamo poi come sul Franchi di Firenze sia presente un vincolo della soprintendenza.