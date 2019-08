Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è il Milan e un mercato che, a pochi giorni dalla sua conclusione, rischia di rivelarsi particolarmente deludente.



CORSA CONTRO IL TEMPO - Non sono bastati 80 milioni di euro e 5 acquisti, fino ad oggi, per allestire una rosa competitiva per Marco Giampaolo e anche gli ultimi sviluppi poco positivi sulla vicenda Correa impongo alla dirigenza rossonera di cambiare passo. Perché al momento il mercato del Milan merita un 5 scarso.