E' durato qualche ora il mistero legato al mancato rientro di Diego Armando Maradona in Messico per assumere nuovamente il controllo dei Dorados di Sinaloa (formazione della Serie B locale) a due giorni dall'inizio del campionato di apertura. L'ex Pibe de Oro si trova infatti in Argentina, dove potrebbe essere operato nelle prossime ore a causa di un'emorragia interna allo stomaco svelata da alcuni esami a cui si era sottoposto nei giorni scorsi.



Secondo le ultime indiscrezioni, Maradona dovra sottoporsi a un'endoscopia nella clinica di Oliva, dove lo hanno accompagnato i figli Giannina, Janita e Diego jr. Nelle ultime ore si era diffusa la voce che l'argentino soffrisse di sindrome depressiva a causa dei problemi familiari che lo hanno recentemente visto protagonista, su tutti la separazione con la fidanzata Rocio. Secondo quanto riporta invece Diario Olé, le condizioni dell'ex campione del Napoli non sono di serietà tale da impedirgli, una volta ricevuto il via libera dei medici, di tornare ad occuparsi della squadra con cui lo scorso anno raggiunse la finale play-off per la promozione nella prima divisione messicana.