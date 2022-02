Sven-Göran Eriksson, ex allenatore della Lazio, è pronto a tornare in campo sotto un'altra veste. Come rivela Sport, sarà consulente sportivo del club svedese l'If Karlstad Fotboll, ruolo per il quale si è dichiarato molto entusiasta: “Ho incontrato persone del club in alcune occasioni e mi sento bene. Il club ha buone ambizioni, ed è il motivo principale per cui mi impegno. Sarà davvero emozionante”.