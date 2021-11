Zlatan Ibrahimovic, attaccante di Milan e Svezia, parla ai media svedesi, commentando così il dover passare dai playoff per andare al Mondiale: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo delusi per non essere arrivati primi, ma dobbiamo essere positivi. Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff”.