Zlatan Ibrahimovic non è andato neanche in panchina per Svezia-Azerbaigian, seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Il ct svedeze Janne Andersson, riporta Sport Bladet, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante del Milan: "Ha un fastidio che lo costringe a saltare la partita. È molto triste sia per lui che per noi. È questa la situazione purtroppo".