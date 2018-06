Janne Andersson, ct della Svezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa allo scadere per 2-1 dagli scandinavi contro la Germania.



Queste le sue dichiarazioni: "Questo, probabilmente, è il finale di partita più pesante da digerire della mia carriera. Il gruppo, però, è vivo: dovremo leccare le nostre ferite e pensare già al prossimo match. Abbiamo ancora ottime possibilità di qualificarci e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Siamo delusi per non aver portato a casa nemmeno un punto".