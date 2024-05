Svilar: 'Leverkusen molto forte. Mi sono preparato per i rigori, non si sa mai...'

La conferenza stampa di Milealla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, match valido per la semifinale di ritorno di Europa LeagueL'estremo difensore giallorosso ha accompagnato il tecnico De Rossi per rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala."Dopo tanti mesi senza giocare tanto, faccio il mio lavoro come tutti e sta andando bene. Domani vogliamo fare una grande partita come squadra tutti insieme".

"Non te lo aspetti ma lavori per questo e aspetti il momento, che è arrivato anche grazie al mister. Sono felice. Non pensi solo alle prestazioni individuali, ma vuoi vincere come squadra e vogliamo fare questo"."Non è solo un mio studio, ma è quello che il mister chiede e provo a farlo nel miglior modo possibile e lo rivedo dopo in tutte le partite. Devo migliorare, ma viene con gli allenamenti, con le partite, stando tanto tempo insieme. Stiamo facendo bene dietro e continueremo a migliorare".

"Sì, già settimana scorsa lo avevo fatto. Domani vedrò ancora, non si sa mai cosa succederà domani"."La velocità, è una squadra forte e sono tutti giocatori che stanno insieme da un anno e mezzo con l'allenatore. Quindi è più facile, si conoscono meglio. Non hanno perso da 47 partite, ma noi proveremo a fare il massimo domani".