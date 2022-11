Nuova giornata ricca di partite nei Mondiali in Qatar. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Svizzera e Camerun nel girone G, quello del Brasile. Gli africani vogliono spezzare la serie di 7 sconfitte consecutive nella rassegna iridata; per gli elvetici invece, che hanno estromesso l'Italia, un debutto subito decisivo per le velleità di qualificazione agli ottavi. Calcio d'inizio alle 11, la gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2, mentre sarà visibile in streaming sulla piattaforma Rai Play.



Le probabili formazioni:



Svizzera (4-2-3-1): Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo. Ct: Yakin.



Camerun (4-4-2): Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Mbeumo, Anguissa, Hongla, Toko Ekambi - Aboubakar, Choupo-Moting. Ct Song.



Arbitro: Tello (Arg).