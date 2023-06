Nel primo tempo compie due interventi importanti per lasciare inviolata la porta. Non può immaginarsi però il tracollo azzurro che gli costano due reti. Può fare poco, ha il merito di garantire sempre la massima sicurezza.- Un suo rinvio corto e centrale(!!), dà il via alla rimonta della Svizzera nella ripresa. Poco determinato, è leggero anche in occasione della seconda rete degli elvetici.- Sfiora due volte il gol, ma dietro balla eccessivamente. Troppe volte balla in difesa venendo saltato come un birillo: da lui ci si aspetta di più.- Nel trio difensivo l’ex Inter è il più stabile. Dalle sue parti passano meno pericoli, ed ha il merito, pure grande, di mettere in discesa il match prima che gli Azzurrini vadano in tilt nel secondo tempo. (71’ Lovato 6 - Fa legna e prova a portare maggiore tranquillità in un reparto difensivo sotto stress).- Il treno Bellanova conferma i soliti difetti: scatenato davanti, rivedibile in difesa. Certo, quando punge fa male: è suo l’assist per il gol di Gnonto, mette il piede anche nel tris di Parisi. Al 66’ si divora il poker in area sparando a lato.- Senza assist non può stare. Come con la Francia mette la palla con precisione sulla testa di Pirola, successivamente azione Bellanova sul raddoppia. Sfiora pure il gol da punizione. Dirige con qualità, il suo livello è superiore.- La prestazione rivelante di Tonali getta ombra sullo juventino, che si trova a toccare pochi palloni dedicandosi maggiormente al recupero della sfera. Cala in maniera evidente nella ripresa, non a caso Nicolato lo toglie dal campo poco dopo il 70esimo (71’ Ricci 6 – Serve il suo palleggio e fa il possibile in un momento del match molto ‘sporco).- Nicolato sceglie il romanista al posto di Ricci dal 1’ e la scelta si rivela complessivamente poco sensata. Pasticcione, il classe 2002 non garantisce grande filtro quando ce ne sarebbe bisogno nella ripresa.- Se l’esterno dell’Empoli gioca così, per Udogie sono guai. Segna su un errore abbastanza clamoroso di Blum, si dimostra concreto e con la giusta personalità. Certo, sul 2-3 di Amdouni poteva fare decisamente meglio.- Fa un gol da bomber, ed è la cosa più semplice della sua partita. Si impegna, rincorre, aiuta la squadra. Caricato dalla rete, la prima in Under 21, prova anche due volte il gran gol non riuscendoci per poco. Crolla nella ripresa (71’ Colombo 5,5 – Rincorre e si divora una buona occasione da corner)- La grande prestazione di Gnonto offusca l’ex Genoa, a segno all’esordio con la Francia. Si fa notare per un colpo di testa da corner, poi lascia il posto a Cancellieri ad inizio ripresa. (46’ Cancellieri 5 - Nicolato lo mette dentro e non si capisce il perché. Parte male scivolando in occasione della rete di Imeri, poi non trattiene un pallone per far respirare la squadra. Emblematica la sua sostituzione in pieno recupero in favore di Cambiaghi).Saipi 5,5; Blum 4.5 (46’ Males 5); Stergiou 5, Burch 4.5 (Vouilloz s.v.), Omeragic 5.5; Sohm 5; Imeri 6.5 (86’ Van Moos s.v.), Rieder 6, Jashari 5.5, Ndoye 6 (90’ Stojilkovic s.v.); Amdouni 6.5